Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 09:44

İşkur’a 28 bin kişi iş için başvurdu

İşkur İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 28 bin 730 kişinin kendilerine iş için başvuruda bulunduğunu söyleyerek, iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan çalışmalarda ise 40 işyerine 276 bin 270 TL para cezası uygulandığını belirtti.

İşkur’a 28 bin kişi iş için başvurdu

02 Mayıs 2018 09:44


İşkur İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, 1 Ocak tarihinden itibaren müdürlük olarak yapılan faliyetler hakkında bilgiler verdi. 28 bin 730 kişinin iş için müracaat ettiğini, 12 bin 975 açık iş aldıklarını ve 2 bin 593 kişiyi ise işe yerleştirdiklerini kaydeden Ayçiçek; “İşkur İl Müdürlüğü olarak 1 Ocak’tan itibaren bu güne kadar 28 bin 730 kişi iş aramak amacıyla bize başvurdu. Bu dönemde 12 bin 975 açık iş aldık. İşe yerleştirme sayımız da 2 bin 593. Dolayısıyla 8-9 bin açık işimiz elimizde var. İşbaşı Eğitim programından ise 775 kişi teşvikten yararlandı. İl Müdürlüğümüzde Mart sonuna kadar 384 engelli vatandaşımız işe yerleşti. Yine Mart sonuna kadar işsizlik sigortasından 6 bin 819 kişi yararlandı. Bu dönemde bin 176 kişi eğitim kurslarımıza katıldı. Mart sonu itibariyle 2 bin 575 işçiyi kapsayan 17 toplu iş sözleşmesi gerçekleştirildi, 7 işyerimizde uyuşmazlık var. İnşallah onlar da uyuşma ile sonuçlanacak” ifadelerini kullandı.


Ayçiçek ayrıca iş sağlığı, güvenliği yönünden yapılan çalışmalarda ise 40 işyerine 276 bin 270 lira para cezası, yabancıların çalışmasından dolayı da 12 işyerine 73 bin lira para cezası uygulandığını sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
24
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç