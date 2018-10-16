İşkur'dan gençlere yönelik 'İşe ilk adım projesi'

Türkiye'de yüzde 17,8 düzeyinde olan genç işsizliğin azaltılması, üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasasında kalıcı istihdamının sağlanması ve nitelikli işgücü talebinde bulunan işverenlerin de aradığı özelliklere sahip elemanları istihdam edebilmelerini temin etme maksadıyla 'İşe İlk Adım Projesi' 100 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirildi.

Proje hakkında bilgi veren Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, proje sayesinde yüksekokul veya fakültelerden son iki yılda mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin mezun oldukları alanlarda işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanmalarının sağlanacağını, sektör kısıtlaması olmadan 6 aylık program sonrasında işverenlerden bu kişileri mevcut işbaşı eğitim programlarındaki gibi 6 ay boyunca istihdam etmesinin isteneceğini belirtti. İşbaşı Eğitim Programı sonrasında katılımcıların işveren tarafından istihdam edileceğini kaydeden Ayçiçek, “Bu katılımcılar için ilk altı ay net asgari ücretin yüzde 50'si kadar tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Zorunlu istihdam sürecinden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi ve yeni bir sözleşme imzalanması halinde net asgari ücretin yüzde 25 ‘i kadar ücret desteği bir yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edilecektir. Böylece, üniversite mezunu gençlerin 6 aylık işbaşı eğitim programından sonra en az 1,5 yıl daha istihdamda kalmaları sağlanacaktır” dedi.

Proje kapsamında ülke genelinde 5 bin gencin yararlandırılacağını belirten Ayçiçek, “İşe İlk Adım Projesinde katılımın kontenjan sınırı bulunduğunu ve Kayseri ilimizde 53 kontenjanımız bulunmaktadır. Bu projeden yararlanmak isteyen işverenlerimizin İl Müdürlüğümüze zaman kaybetmeden başvurması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.