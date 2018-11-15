İsmail Emrah Karayel Strazburg'ta

Türkiye-AB ilişkilerini inceleyerek TBMM ile Avrupa Parlamentosu arasındaki ilişkileri güçlendirmekle görevli olan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Eş Başkanı Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel Başkanlığında, Başkanlık Divanı üyeleri İle birlikte 13-14 Kasım 2018 tarihlerinde AB sürecinde olumlu katkı sağlamak amacıyla 30 Avrupa Parlamentosu Dışilişkiler, İnsan Hakları, Uluslararası Ticaret Komisyonu ve Türkiye Forumu üyeleri ile Strazburg'ta ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir.

AP Türkiye Raportörünün hazırlamış olduğu taslak rapor metninin açıklandığı tarihte Strazburg'ta Avrupa Parlamentosunda bulunan Karayel, taslak raporun kabul edilemez olduğu belirtti, raporun bu şekilde çıkmasının Türkiye- AB ilişkilerine olumlu yansımasının olmadığını, öncelikle Avrupa Birliğinin, Gümrük Birliği ve Vize konularında sözlerinin yerine getirmelerini beklediklerini söyledi.

Karayel, 78. KPK toplantısının 19-20 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleşeceğini ve gündem maddelerinin “Türkiye-AB İlişkileri ve Müzakere Sürecinde Mevcut Durum”, “Türkiye-AB Ekonomik İşbirliği” ve “Güvenlik Sınamaları” olacağını belirtti.

Karayel, Strazburg Başkonsolosluğu konutunda, Avrupa Parlamentosu üyeleri, Türk yerel siyasetçiler, UETD, COJEP, MÜSİAD, EUBA gibi STK'ların temsilcileri, Türk basını, Avrupa kurumlarında çalışan Türkler, Fransız yerel siyasetçiler, hakim ve avukatların davetli olduğu resepsiyon gerçekleştirildi.