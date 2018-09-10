İsmail Tamer'den Başkan Esat Öztürk'e ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

24 Haziran seçimleri sonra ilçe ziyaretlerinde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'i makamında kabul eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “ Kayseri Milletvekilimiz Sayın İsmail Tamer'i ilçemizde görmekten dolayı duyduğumu memnuniyeti dile getirmek isterim. Vekilimiz, Yahyalı ile ilgili ne zaman bir talebimiz olsa, asla bizi geri çevirmedi. Vekilimizin ilçemize önemli hizmetleri var. Kayseri Devlet Hastanesi başhekimliği sırasında, ilçemize kazandırdığınız yoğun bakım ünitesini biz, İsmail Tamer Yoğun Bakım Ünitesi olarak biliyoruz, vatandaşlarımızda öyle biliyor. Milletvekilliğiniz döneminde de ilçemize yapılacak olan, 75 yataklı yeni devlet hastanesinin yer tahsisinden, ihale aşamasına kadar gösterdiğiniz ilgiden dolayı size teşekkür ediyorum. Hekim olmanız münasebeti ile Kayseri Milletvekili olarak sağlık alanında yapılacak hizmetler sizin göreviniz. Bakanlığımız ile belediye arasındaki koordinasyonu sağladınız. Size canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'de konuşmasında 24 Haziran seçimlerinden sonra ilçe ziyaretleri kapsamında Yahyalı'ya geldiğini, esnafları ziyaret ettiklerini, AK Parti İlçe Başkanlığını ve son olarak da Yahyalı Belediyesi'ni ziyaret ettikleri belirterek; “ Yahyalı, bizim için önemli bir yer. Başhekimlik dönemimde Yahyalı'daki hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmenin araştırmasını yaparak eksikleri gidermeye çalıştık. O dönemde hem ameliyathane hem de yoğun bakım ünitesini ilçemize kazandırdık. Şimdide 75 yataklı devlet hastanesinin ihalesi yapıldı. Yalan yanlış bilgilere halkımız inanmasın. Sağlık Bakanlığı, hastanenin ihalesini yaptı, yer teslimini yaptı. En kısa sürede de devlet hastanesinin temeli atılacaktır.” dedi.

Konuşmasında Yahyalı Belediyesi'nin çalışmalarını değerlendiren İsmail Tamer; “ Sizi tebrik ediyorum. Belediye olarak Yahyalı'nın altyapısını, doğalgazını, yollarını ve meydan projesini yaparak, güzel çalışmalar yaptınız. Mükemmel bir belediye hizmeti anlayışı içerisinde iyi çalışmalara imza attınız. Allah hepimize çalışma fırsatı versin. Bizde çalışalım.” diye konuştu.