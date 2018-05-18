ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi sonrasında yaşanan olaylarda şehit edilen Filistinliler ve Mazlum Filistin halkının yalnız olmadığına dikkat çekildi.

Kayseri Şeker Fabrikasında geleneksel olarak her yıl çalışanlar adına düzenlenen İftar programına Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı, Birim Müdürleri ve yaklaşık 1200 çalışan aileleri ile birlikte katıldılar.

İftar programında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın okuduğu Üstat Necip Fazıl’ın “Yıkılasın İsrail enkazını göreyim, Sana ülke diyenin Yüzüne tüküreyim.” dizeleri dakikalarca alkışlandı.

Başkan Akay konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Güzel ülkemizde al bayrağımızın gölgesinde. Ramazanı hep birlikte idrak etmeyi İhsan ettiği için Allah’a şükrediyorum. Şöyle çevremize baktığımız zaman, Çevremizin Ramazan öncesi yine büyük bir yangına dönüştüğünü görüyoruz. Kahrolası İsrail Müslümanlara her zaman yaptığı gibi yine mazlum Filistin halkına zulmetmeye, onları katletmeye başladı. Tabii Doğu Türkistan’ı da unutmamak lazım. Orucun bile yasak edildiği ülkeler maalesef Müslümanların sıkıntı içerisinde zulüm altında ramazanı bile ağız tadı ile idrak edemedikleri bir durumla karşı karşıyalar.

İşte hemen ramazandan önce İsrail Kudüs’te büyük bir katliam gerçekleştirdi ve Müslümanlar katledildi. Altmış bir Müslüman kardeşimiz şehit edildi iki bin yedi yüz kişi de yaralandı. Maalesef içlerinden küçücük sahibi çocukların da olduğu katliamı yapan ülke nasıl tarif edilir bilmiyorum amma Necip Fazıl’ın diliyle tarif etmek gerekirse. “Yıkılasın İsrail enkazını göreyim, Sana ülke diyenin Yüzüne tüküreyim.”

Maalesef dünyada bunların ismi ülke olarak geçiyor. Ama bunlar, zulüm ülkesi bunlar katliam ülkesidir. Şu anda elimizden Allah kahreylesin demekten başka bir şey gelmiyor."