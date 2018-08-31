İstanbul Genç Develililer Derneğinden Başkan Cabbar’a ziyaret

Hem Develi hem de İstanbul’da yaşayan Develililer hakkında muhabbet edip istişarelerde bulunan Başkan Cabbar “İstanbul’da yaşayan hemşerilerimizin memleket havasını teneffüs edip kardeşlik içerisinde dayanışmayı sağlayan Genç Develililer Derneğimizin Başkanı Mehmet Sabah başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dilerim. Develimiz için her daim fikir alışverişinde bulunup hemşerilerimizi en güzeliyle buluşturmak için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi. Genç Develililer Derneği Başkanı Mehmet Sabah da bu güzel dileklerinden ve desteklerinden dolayı Başkan Cabbar’a teşekkürlerini iletti.