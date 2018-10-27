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İstanbul'dan gelerek hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

Kayseri’de son 10 gün içerisinde 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalanırken şüphelilerin İstanbul’dan kente geldiği belirlendi.

Kayseri'de son 10 gün içerisinde 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalanırken şüphelilerin İstanbul'dan kente geldiği belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, kentte son 10 gün içerisinde Kiçiköy, Bahçelievler, Germir, Erkilet, Hürriyet, Zümrüt, Yakut ve Sakarya mahallelerinde ikametlerden 11 ayrı hırsızlık olayı meydana geldi. İkametlerin balkon kapılarından girilerek gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda olayların İstanbul'dan gelen 5 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiği tespit edilerek şüpheliler belirlendi. Şüphelilerden R.G. (19), E.D. (19) ve M.B.'nin (28) kaldıkları ikametlere operasyon yapıldı. 5 şahıs da gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 17 parça eşya da ele geçirildi. Şüphelilerin ayrıca İstanbul'da 2, Develi ilçesinde 1 adet suça daha karıştığı tespit edildi.


Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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