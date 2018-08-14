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14 Ağustos 2018 11:48

İstasyon Mahallesi yeni görünümüne kavuşuyor

Kocasinan Belediyesi, İstasyon Mahallesi’ni yeniliyor.

İstasyon Mahallesi yeni görünümüne kavuşuyor

14 Ağustos 2018 11:48


Hizmet atağını sürdüren Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sırasında kendini davet eden işçilerle sıcak ve samimi şekilde sohbet etti. İşçilerin çay ikramını geri çevirmeyen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla birlikte çay içti ve taleplerini dinledi. Yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “ İstasyon Mahallemizde asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Otopark, yeşil alan, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. Mahallemizde zaman içinde aşınan ve yıpranan malzemeler nedeniyle yenilenmesi gerekiyordu. Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizi bu bölgeye yönlendirdik. Sökülen eski kilitli parke yerine modern, estetik, sağlam ve ekonomik ömrü daha uzun olan bazalt döşeme taşı kullanıyoruz. Bölgede oturan sakinlerin araçları için yine bazalt taşından konforlu ve düzenli otoparklar yapıyoruz. Böylelikle araç trafiğinin daha akıcı olmasını sağlayacağız. Bu mahallemiz gibi diğer mahallelerimizde de eksik kalan ihtiyaçlarını birer birer tamamlayacağız ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden bölge sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşayabileceği çevreyi hazırlama noktasında çalışmalarımız ve gayretimiz yoğun bir şekilde devam ediyor” diyerek noktaladı.




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