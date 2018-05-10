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10 Mayıs 2018 13:36

İstiklal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde kermes düzenlendi

İstiklal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde ‘Engelliler Haftası’ dolayısıyla kermes düzenlendi.

İstiklal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde kermes düzenlendi

10 Mayıs 2018 13:36


Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler hazırlamış olduğu gösterileri katılımcılara sundu. Gösteriler boyunca öğrenciler hem kendileri hem de misafirleri eğlendirme imkanı buldu. Etkinlik hakkında bilgiler veren okul öğretmenlerinden Hüseyin Bozlak, “Bu hafta Engelliler Haftası’ olması münasebetiyle coşkulu bir şekilde kutlamak istedik. Diğer okullarımızın yapmış olduğu gibi biz de bugün kendi okulumuzda haftamızı kutlamaya çalışıyoruz. Kermesimizde tüm bölümlerimizin hazırlamış olduğu ürünler gösterime sunulmakta. Okulumuzda şuanda 5 bölüm var; el sanatları, yiyecek-içecek hizmetler, saç bakım hizmetleri, konaklama-seyehat ve mobilya bölümümüz mevcut. Bu bölümlerin yapmış olduğu ürünlerimizi kermes alanımızda sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.


Etkinliğe okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.




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