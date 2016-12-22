Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yatılı yurtlarda kalan öğrencilere yönelik düzenlenen yangın eğitimleri devam ediyor.

Adana’nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdunda çıkan ve 11’i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler arttı. İtfaiye ekipleri, Yahyalı’da bulunan Hafızlık Yatılı Kuran Kursu öğrencilerine teorik ve uygulamalı olarak yangın tatbikatı yaptırdı. Çocuklara olası bir yangında nelere dikkat edilmesi gerekenleri anlatan ekipler, slayt eşliğinde çocuklara bilgiler verdi.