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İtfaiye ve jandarmadan keçi kurtarma operasyonu

Kayseri’nin Develi ilçesinde dağda mahsur kalan 2 keçi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağda mahsur kalan 2 keçi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Yeni Köy mahallesinde meydana gele olayda, sürüsünden ayrılan 2 keçi kayalıklara çıktı. Kayalıklardan inemeyen keçilerin sahibi, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kayalıklara gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti.


Keçilerin sahibi de ekiplere teşekkür etti.

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