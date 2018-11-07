İtfaiye ve jandarmadan keçi kurtarma operasyonu

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağda mahsur kalan 2 keçi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Yeni Köy mahallesinde meydana gele olayda, sürüsünden ayrılan 2 keçi kayalıklara çıktı. Kayalıklardan inemeyen keçilerin sahibi, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kayalıklara gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Keçilerin sahibi de ekiplere teşekkür etti.