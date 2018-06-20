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20 Haziran 2018 10:35

İtfaiye yaralı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde mahsur kalan baykuş ve yaralanan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

İtfaiye yaralı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

20 Haziran 2018 10:35


Bir fabrikanın çatısında mahsur kalan yavru baykuşu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Mimarsinan OSB İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yavru baykuşu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Öte yandan bir fabrikanın yağmur giderine düşen yavru kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında yağmur giderinde yaşayan ancak daha sonra kalbi durduğu belirlenen kediye itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Yapılan kalp masajı sonrasında hayata döndürülen yavru kedi ve yavru baykuş, veteriner tarafından tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.




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