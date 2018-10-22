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İtfaiyeden 4.5 saatlik kedi kurtarma operasyonu

Kayseri’de, havalandırma borusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin 4.

Kayseri'de, havalandırma borusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin 4.5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziosman Paşa mahallesinde bulunan bir Kur'an kursunun havalandırma borusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde kursa gelen ekipler, eskiden kanalizasyon olarak kullanılan havalandırma borusunda sıkışan kediye ulaşmak için 4.5 saat çalıştı. Havalandırma borusunun etrafını kıran itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı.


Çevredeki vatandaşlarda itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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