İthal Hayvanlarda Öldürücü Solunum Sistemi Hastalığına Dikkat!

Dr. Ali Cesur Onmaz, ithal edilen hayvanlarda solunum sistemi hastalıklarında ciddi bir artış görüldüğünü belirterek, acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Onmaz, ithal edilen hayvanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında önemli bilgiler verdi.

İthal hayvanlara nakil öncesi ve sonrasında mutlaka koruyucu müdahalenin yapılması gerektiğini bildiren Doç. Dr. Onmaz, şunları kaydetti:

“Nakillerin gemi aracılığıyla uzun sürede yapıldığı durumlarda, hayvanların bağışıklık sistemini zayıflamakta, bazı virüs, bakteri gibi mikroorganizmalar akciğerlere yerleşmekte ve hastalık oluşturmaktadır. Bu nedenle transport süresinin mümkün olduğunda kısaltılması gerekmektedir. Uzun nakillerde ise mutlaka hayvanlara su ve yem takviyesi yapılmalıdır. Hayvanlar nakil yerlerine ulaştıklarında en geç 48 saat içerisinde özel bakıma alınmalıdır. Hayvanların özellikle yüksek enerjili yemlere adaptasyonu sağlanmalı, vitamin ve mineral eksiklikleri giderilmelidir. Bulunan bölgedeki hava akımı ve toz kontrolleri yapılmalıdır. Özellikle kapalı alanlardaki ahırlarda bulaşma çok hızlı olacağı için, hasta, iştahsız, öksüren ve ateşi olan hayvanlar mutlaka tespit edilmeli ve derhal sağlıklılardan ayrılmalıdır. Hatta erken dönemde antibiyotik kullanımına gerek kalmadan yapılacak ateş düşürücü ve yangı giderici gibi bazı müdahaleler ile hastalık kontrol altına alınmalıdır. Hastalık riski yüksek hayvanlarda ise uzun etkili bazı antibiyotiklerin nakilden hemen sonra kullanılmasının faydalı ve koruyucu olduğu bilinmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirici bireysel uygulanan bazı ilaçlar, bulaşmayı ve ölüm oranını azaltmakta böylelikle kazanç oranını artırmaktadır. Nakil hastalığına bağlı solunum sistemi hastalıkları genellikle nakilde 2 hafta içerisinde ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle eğer mümkünse hayvanlar nakilden önce ve nakilden mutlaka iki defa hastalığa karşı aşılanmalıdır.”

Doç. Dr. Onmaz, hayvan sahiplerinin ekonomik kayba uğramaması için ithalat öncesi ve sonrası mutlaka konu ile uzman kişilerden profesyonel destek alması gerektiğinin altını çizerek ve kendilerinin bu konuda her türlü yardıma hazır olduklarını sözlerine ekledi.