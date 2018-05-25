Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda kalabalığa hitap eden Merak Akşener, “İyi parti olmasaydı 3 bin 600 TL konuşulmazdı. Askerlerin, polislerin terör tazminatları, onları ben söyledim, Nisan ve Mart yatırılmış. Siyasi rekabet önce milletin hayrınadır. Biz yola çıktık hepsinin sağlığına iyi geldik, turp oldular turp.” dedi.

Akşener, “16 yıldır yanlış ekonomik tercihler sebebiyle ekonomi kötüleşti şimdi de kurtaramıyorlar” diyerek şunları söyledi:

“Kayseri’nin yüzde 25’i yoksulluk sırının altında. Kayseri nüfusunun yüzde 25’i yoksulluk sınırının altında zar zor karnını doyuruyor, yuh olsun Kayseri’yi yönetenlere. Biz Kayseri’yi mobilyanın başkenti yapacağız. İtalya’nın Milano’su gibi.

Bu ülkede 10 milyon işsiz var. Yüzde 36’sı kadın işsiz. Türkiye’yi zamansız sanayisizleştirdiniz. 450 milyar dolar borcumuz var. Arkasından 70 milyar dolara bu milletin yaptığı fabrikaları sattınız. 16 yılda 2 trilyon dolar hepimizin cebinden vergi olarak para topladınız. Bu kadar parayı ne yaptınız? Yandaş müteahhide verdiniz. Türkiye’nin ekonomi tercihini sadece inşaat sektörüne bağladınız.

Şehir Hastanesi yapılmış Kayseri’ye. Buranın patronu yandaş müteahhit. Bu yandaş müteahhide ödenecek paranın garantisini hazine verdi. Dolayısı ile hasta sayısı yetmiyorsa hepinizin cebinden yandaş müteahhidin parası ödenecek.

İstanbul’daki köprüden geçenden 10 kuruş geçmeyenden 100 kuruş alıyorlar. Sen geçmemiş olabilirsin ama araba geçme garantisi verildiği için yeterli araba geçmediği için parası cebimizden alınıyor. Ülkeyi yönetmeyi bilmiyorlar, adam kayırıyorlar, dünyadan bi haberler.

Bu ekonomiyi bunlar yönetemez haldeler. Sayın Erdoğan otobüslerin yorgun şoförü gibi. Uykusuz bir şoförün kullandığı otobüse biner misiniz? Allah’ın izniyle 24 Haziran akşamı bu şoförü arabadan indireceğiz ve evine göndereceğiz. Dinlensin biraz.”

Akşener, konuşmasının ardından İYİ Parti Kayseri Milletvekili adaylarını tanıttı.