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28 Mayıs 2018 13:59

İYİ Parti Milletvekili adayı Dursun Ataş, “Daha iyi makamlarda hizmet edebilmek için yola çıktık”

İYİ Parti Kayseri 1.

İYİ Parti Milletvekili adayı Dursun Ataş, “Daha iyi makamlarda hizmet edebilmek için yola çıktık”

28 Mayıs 2018 13:59

Sıra Milletvekili Adayı Dursun Ataş, “Daha iyi makamlarda hizmet edebilmek için yola çıktık” dedi.


“Siyasette başarınız veya başarısızlıklarınıza göre bazı yerlere başkaları tarafından sürükleniyorsunuz” diyen Dursun Ataş, “ Başarılı olduğunuzda daha iyi hizmet vereceğiniz yerlere sürükleniyorsunuz. Biz 9 yılı geçen bir sürede yaptığımız işlerler bu şekilde sürüklendik. Belediye başkanlığını bırakayım milletvekili olayım diye bir düşüncem yoktu. Biz aday adayı hiç olmadık direk aday olduk. Ani bir seçimde böyle bir karar verildi ve zor bir karar süreciydi. Sürenin bitmesine 5 dakika kala aday olduk. Daha iyi makamlarda hizmet verebilmek için yola çıktık” diye konuştu.


Kayseri’de yapılan mitingi de değerlendiren Ataş, “Mitingi kazasız ve belasız bir şekilde bitirdik. Ramazanın içinde 6 aylık bir partinin veya 50-60 yıllık partilerin bütün imkanlarını kullanarak yaptığı böyle bir miting yapılmadı. Halka birebir ulaşmamız gerekiyor. Seçime kadar 60 miting planlandı. Kayseri’de 6 aylık bir parti olarak Cumhuriyet Meydanı’nda bu mitinge cesaret ettik. Biz de bu kadar ilgiyi beklemiyorduk. Öğle saatinde Cuma günü ve Ramazan ayında bu kadar sayı olacağını tahmin edemiyorduk.” İfadesinde bulundu.




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