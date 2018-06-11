İyilik-Der Yetimlere Bayram Sevinci Yaşattı

Bayram öncesi yetim çocuklar aileleriyle beraber, Kayseri’nin büyük AVM’lerinden Meysu Outlet mağazalarına servislerle götürülerek, ayakkabı, giysi ve kıyafetleri kendileri beğenerek giyinmenin sevincini yaşadı.

‘Bu bayram bir yetim de sen giydir’ kampanyası kapsamında İyilikder gönüllüleri 181 yetimi, kendi beğendikleri, üzerlerine giyip denedikleri kıyafetlerle buluşturarak onlara Bayram sevinci yaşattı.

Hayırseverlerin desteği ile gerçekleştirilen yardım faaliyeti, diğer mağaza müşterilerinin yoğun olmadığı bir zaman diliminde yetimlerin mağazaya götürülüp giydirilmesiyle gerçekleştirildi.