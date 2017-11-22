İZDES Projesi Çalışma Toplantısı Yapıldı

Vali Yardımcısı Baha Başçelik, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İZDES projesi kapsamında Bakanlık temsilcilerinin, ilimizde çalışma programı ve toplantıları gerçekleştirileceğini ifade ederek, bu projenin amacının Bakanlığımızın sunduğu hizmet kalitesini artırmak ve bu hizmetin maliyetini daha aşağı çekerek, vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak olduğunu belirtti.

İZDES çalışma heyetinin başkanlığını yapan İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, İzleme ve Değerlendirme Çalışma Programı(İZDES) ile ilgili bilgi verdi. Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun İZDES Projesi kapsamında bu yıl itibariyle 81 ilin denetlemesi ve bu proje kapsamındaki bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesi talimatını verdiğini ifade eden Yazıcı, “Bakanlığımıza bağlı kuruluşların taşrada yürütmüş olduğu faaliyetlerin Bakanlığımızın vizyon, strateji ve hukuki karaların uygunluğunun denetlenmesi ve yine aynı şekilde Bakanlığın bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki araç-gereç, insan kaynakları, ihtiyaçlar ve bu konuda Bakanlığımızın yapabileceği şeylerin tespiti ve bunun anlık olarak raporlanması ve bir iş zekası haritası çıkarılarak bunun aynı zaman da iyi uygulama tekniklerini de tespit ederek bunu online olarak sürekli takibe alarak rapor ortaya çıkaracağız. Bu raporlar merkezdeki ilgili birimlere gönderilecek. En hızlı şekilde alınması gereken tedbirler alınacak.” dedi.

Konuşmaların ardından İZDES çalışma heyeti, Valilik birim müdürleri ve Bakanlığın ilgili kuruluşlarının yöneticileri ile raporlama ve genel değerlendirme çalışması yaptı.