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27 Ağustos 2018 13:46

Jandarma bayramda da uyuşturucuya geçit vermedi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 günlük bayram tatili süresince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi ’uyuşturucu madde ticareti’ yapma suçundan gözaltına alındı.

Jandarma bayramda da uyuşturucuya geçit vermedi

27 Ağustos 2018 13:46


Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından Bünyan içesine bağlı Akmescit mahallesinde S.Ö.’nün evinde ve tarlasında yapılan aramalarda 203 kök kenevir bitkisi ile 2 kilo 117 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca ilçeye bağlı Girveli mahallesinde H.Y.’nin evinde yaptığı aramalarda ekipler, 118 kök kenevir bitkisi ile 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Öte yandan ekipler Develi ilçesine bağlı Köseler mahallesinde H.K.’nin evinde yaptığı aramalarda ise 25 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olaylarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Jandarma tarafından ’Uyuşturucu madde ticareti’ yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.




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