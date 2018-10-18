Jandarma ekipleri okul servis şoförlerine eğitim verdi

Talas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik timleri, taşımalı eğitim okul servis şoförlerine trafik eğitimi semineri verdi.

Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen seminere, Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şener Serim, İlçe Milli Eğitim VHK İşletmeni Mehmet Kasım Öztürk, Okul Müdürü Osman Abit, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Ks. Bçvş. İsmail Bacacı, okul müdürleri ile taşımalı okul servis şoförleri katıldı. Seminerde ekipler, okul servis şoförlerine trafik ve trafik kuralları, kış şartlarında araç sürme teknikleri, emniyet kemeri kullanımı ve önemi, servis şoförünün kılık kıyafeti ve servisteki öğrencilere nasıl örnek olunması konusunda bilgi verilerek servis şoförlerinin bilgilendirilmesi sağlandı.