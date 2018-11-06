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Jandarma ekiplerinden öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Kocasinan İlçe Jandarma trafik ekipleri tarafından ’Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi’ kapsamında ilkokul öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi.

Kocasinan İlçe Jandarma trafik ekipleri tarafından 'Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi' kapsamında ilkokul öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi.


Kocasinan İlçe Jandarma trafik ekipleri, ilçeye bağlı Gunesli Mahallesi İlkokulunda proje kapsamında uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi. Trafik kazalarının engellenmesi amacıyla; trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi ile üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları konularında öğrencileri bilgilendiren jandarma ekipleri, daha sonra uygulamalı olarak eğitime devam etti.


Trafik kazalarını önlemeye yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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