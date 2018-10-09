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Jandarma Kaçak Av Yapanlara Göz Açtırmıyor

İncesu ilçesinde kaçak avlanan iki kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi Ayak mevkiinde, jandarma ekiplerinin devriye attığı sırada avlanan şahıslar tespit edildi. Yapılan kontrollerde O.S. isimli şahsın avlanma sezonu açılmayan bir adet yabani tavşan avladığı belirlendi. Aynı bölgede B.C.'nin ise babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile avlandığı belirlendi.


Yetkililer, C.C.'ye ruhsatlı silahını bir başkasına verme suçundan 572 TL para cezası uygulandığını, O.S. hakkında ise tutanak hazırlanarak idari para cezası uygulanması için Kayseri Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne gönderildiğini bildirdi.

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