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25 Şubat 2018 10:17

Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sahte kimlik taşıyan bir kişiden 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

25 Şubat 2018 10:17

Gözaltına alınan şahsın ayrıca birçok suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre Himmetdede Mahallesi’nde Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı il İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelenilen bir kişi üzerinde arama yapıldı. Şahıstan 300 gram kubar esrar ele geçiren ekipler, üzerindeki kimliğin de sahte olduğunu belirledi. Yapılan detaylı incelemede şahsın O.K. olduğu belirlenirken, birçok suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken O.K. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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