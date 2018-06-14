Jandarmadan ’drone’li trafik denetimi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram öncesinde trafik denetimlerini artırdı. Kentin farklı bölgelerinde araçları durdurarak denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri hız kuralları, emniyet kemeri, hatalı sollama gibi konularda bilgilendirmelerde bulundu. Bayram tatilinin başlaması nedeniyle şehirlerarası yollarda trafiğin artmasıyla ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tomarza yolunda da görevinin başında olan ekipler, drone ile denetim yaptı. Ekipler kural ihlali yapan sürücüleri bilgilendirerek ikaz etti.

Günde 23 ekip, 50 personel ile uygulama yapılacağı, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri için bayram süresince çalışmaların devam edeceği öğrenildi.