İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan kaçan hırsızlar köprüye takılınca yakalandı

Kayseri’de jandarmadan kaçan 2 hırsızdan biri, kullandıkları kamyonet köprüye takılınca yakayı ele verdi.

Kayseri'de jandarmadan kaçan 2 hırsızdan biri, kullandıkları kamyonet köprüye takılınca yakayı ele verdi.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gesi mahallesi Güzel köyde elektrik direklerini çalmaya çalışan 2 hırsız, jandarma ekiplerini görünce kamyonetle kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından Argıncık'ta mahallesinde bulunan bir alt geçitten geçmeye çalışan hırsızların kamyoneti, köprüye takıldı. Ekipler, 1 kişiyi köprüye takılan kamyonetin içinde kıskıvrak yakalarken, 1 kişide koşarak olay yerinden uzaklaştı.


Jandarma ekipleri, kamyonette inceleme yaptı. Kamyonet, yapılan incelemenin ardından çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.