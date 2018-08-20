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20 Ağustos 2018 11:53

Jandarmadan ’Tatlı’ denetim

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde drone destekli trafik denetimi yaparak sürücülere, kolonya ve şeker ikram etti.

Jandarmadan ’Tatlı’ denetim

20 Ağustos 2018 11:53


Bayram öncesinde trafik denetimlerini artıran jandarma trafik ekipleri denetimlerinde drone kullanarak hız ve şerit ihlali ile emniyet kemeri denetimi yaptı. Jandarma trafik ekipleri ayrıca, sürücülere kolonya ve şeker ikram ederek, sürücülerle bayramlaştı.


Yapılan denetimlerin amacının ceza yazmak değil, yol kullanıcılarının kural ihlalleri yapmasını engelleyerek, denetimlerin vatandaşları korumak amacıyla yapıldığının fark ettirilmesi ve Kurban Bayramı tatili süresince yaşanmaması olduğunu kaydeden jandarma ekipleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için benzeri uygulamaların artarak devam edeceği bildirildi.


Vatandaşlarda, yapılan denetimlerden memnun olduklarını söyleyerek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.




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