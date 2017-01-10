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10 Ocak 2017 09:01

Kaçak avcılar suçüstü yakalandı

Kaçak avcılar suçüstü yakalandı

10 Ocak 2017 09:01

Kayseri Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Av koruma kontrol ekipleri tarafından yapılan rutin av kontrollerinde, kaçak olarak avlanan 8 kişi suçüstü yakalandı.
Kocasinan Kızılırmak Genel Avlağı ve Sarıoğlan Şahruh Genel Avlağında yakalanan 8 kaçak avcı ile birlikte vurdukları 47 adet ördek ele geçirildi.
Kaçak avcılara ait 3 yivsiz av tüfeği ve silahla vurulmuş vaziyetteki değişik türlere ait olmak üzere toplam 47 adet ördeğe el konuldu.
Yasa dışı avlanan şahıslara, avcılık belgesi olmadan avlanmak, Avlaklarda avlanma izni almadan avlanmak, otomatik takozsuz yivsiz av tüfeğiyle avlanmaları gibi filler nedeniyle 4 bin 898 TL idari para cezası ve yaban hayatına verdikleri zarar nedeniyle 17 bin 800 TL tazminat olmak üzere toplam 22 bin 698 TL ceza uygulandı.



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