Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan bir istihbarat değerlendirildi. Alınan istihbarat doğrultusunda Yeşilhisar ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda piyasaya sürülmeye çalışılan kaçak olduğu belirlenen 15 şişe içki ele geçirildi. Yakalanan 4 kişinin arasında bulunan bir kadının yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve mermiler de ele geçirildi.

Yetkililer, kaçakçılık olaylarına karşı operasyonların ara vermeden süreceğini belirtirken, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.