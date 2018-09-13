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Kaçak sigara getiren 4'ü İranlı 6 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda kaçak sigara getiren 4’ü İran uyruklu 6 kişi yakalandı.

Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda kaçak sigara getiren 4'ü İran uyruklu 6 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak sigara getiren 4'ü İran uyruklu 6 kişi takibe alındı. Operasyonda şahıslar gözaltına alınırken, araçlarda yapılan aramalarda 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Yetkililer, olayla ilgili olarak başlatılan işlemlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

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