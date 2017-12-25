KAÇEM’e Kooperatifçilik Eğitimi Verildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk tarafından "Kalkınma da Kadın Kooperatifçiliği" konulu seminer verildi.

Organik tarım üretiminde bulunan kadın üreticilere yönelik olarak verilen seminer de kırsal kalkınmada kooperatifçiliğin önemi, ülkemizdeki başarılı kadın kooperatifleri ve kooperatiflerin kurulması mevzuatı konuları anlatıldı.

Seminere katılan üreticilere Katılım Belgesi verilerek program son buldu.