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03 Ağustos 2018 08:38

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Eda Ülkü Karakılıç Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde göreve başladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Eda Ülkü Karakılıç Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde göreve başladı

03 Ağustos 2018 08:38

Eda Ülkü Karakılıç, Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.


Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum Bölümü ekibine katılan Dr. Eda Ülkü Karakılıç, 2011 yılından beri Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapıyor. Dr. Eda Ülkü Karakılıç, 1980 Kayseri doğumlu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2005-2011 yılları arasında Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlık eğitimini tamamladı. Birçok bilimsel çalışması olan Dr. Eda Ülkü Karakılıç, Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü kadrosuna tam zamanlı olarak katılmasıyla ilgili, “Görevime Acıbadem ailesinde devam edecek olmaktan mutluluk duyuyorum” açıklamasında bulundu.




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