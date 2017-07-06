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06 Temmuz 2017 08:57

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kıvanç Şahin Acıbadem Kayseri Hastanesinde

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kıvanç Şahin Acıbadem Kayseri Hastanesinde

06 Temmuz 2017 08:57

Kıvanç Şahin, Acıbadem Kayseri Hastanesinde hasta kabulüne başladı.


Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü ekibine katılan Dr. Kıvanç Şahin, 2010 yılından beri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapıyor. Dr. Kıvanç Şahin, 1979 Ankara doğumlu. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 2005-2010 yılları arasında Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlık eğitimini tamamladı. Birçok bilimsel çalışmasının yanı sıra riskli gebelik takibi ve laparoskopik cerrahi tecrübeleri olan Dr. Kıvanç Şahin, Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü kadrosuna katılmasıyla ilgili, “Acıbadem’de birçok kadın hastalıkları yanı sıra normal ve riskli gebelik takibi yapacak olmaktan mutluluk duyuyorum” açıklamasında bulundu.




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