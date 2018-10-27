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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 57 - Ormanspor: 68

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Bellona Kayseri Basketbol, evinde ağırladığı Ormanspor’a 57-68 mağlup olarak ligdeki 3.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol, evinde ağırladığı Ormanspor'a 57-68 mağlup olarak ligdeki 3. maçında galibiyetle tanışamadı.



Salon: Kadir Has


Hakemler: Fatih Güler, Abdullah Koputan, Nihat Çetin


Bellona Kayseri Basketbol: Anderson 21, Armstrong 9, Gamze 6, Ezgi 6, Ivankovic 5, Gizem 6, Melike 2, Miljkovc 2


Baş Antrenör: Ayhan Avcı


Ormanspor: Copper 19, Gardner 15, Nilay 9, Ruzickova 7, Damla 6, Özge 4, Dila 4, Henry 4


Baş Antrenör: Alper Durur


1. Periyot: 17-22 (Ormanspor lehine)


Devre: 27-33 (Ormanspor lehine)


3. Periyot: 44-50 (Ormanspor lehine)

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