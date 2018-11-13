İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadir Has Ortaokulu Öğrencilerinden Ankara Gezisi

Kadir Has Ortaokulu, 130 sekizinci sınıf öğrencisi bir kısım öğretmenleri, idareci ve rehber öğretmenleri eşliğinde 11 Kasım 2018 tarihinde Ankara’ya Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında bir gezi düzenlendi.

Kadir Has Ortaokulu, 130 sekizinci sınıf öğrencisi bir kısım öğretmenleri, idareci ve rehber öğretmenleri eşliğinde 11 Kasım 2018 tarihinde Ankara'ya Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında bir gezi düzenlendi.


Önce Anıtkabir'e gerçekleştirilen ziyarette, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri ve Anıtkabir içerisinde bulunan müzeler ziyaret edildi.


Ardından Milli Mücadele'nin yönetildiği kurucu meclise geçen gezi ekibi burada da Cumhuriyet'in ilanı süresince neler yaşandığını, ne gibi zorluklarla karşılaşıldığını hem rehber, hem de öğretmenleri eşliğinde öğrenme fırsatı yakaladılar.


Gezinin öğleden sonraki durağında ise; birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'da bulunan medeniyetlere ait eserlerin sergilendiği Anadolu Medeniyetler Müzesi ardından, Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret edildikten sonra Kayseri'ye geri dönüldü.


Kadir Has Ortaokulu Müdürü Erdem Sarıaslan gezi sonrası yaptığı açıklamada öğrencilerine akademik başarının yanında, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle hayat başarısı kazandırmayı hedeflediklerini, Ankara gezisinin sosyal ve kültürel anlamda çok yararlı geçtiğini dile getirdi.


Ayrıca Okul Müdürü, geziye katılan öğrencilere, öğrencilerini geziye gönderen velilere ve geziye katılan öğretmenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.