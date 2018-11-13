Kadir Has Ortaokulu Öğrencilerinden Ankara Gezisi

Kadir Has Ortaokulu, 130 sekizinci sınıf öğrencisi bir kısım öğretmenleri, idareci ve rehber öğretmenleri eşliğinde 11 Kasım 2018 tarihinde Ankara'ya Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında bir gezi düzenlendi.

Önce Anıtkabir'e gerçekleştirilen ziyarette, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri ve Anıtkabir içerisinde bulunan müzeler ziyaret edildi.

Ardından Milli Mücadele'nin yönetildiği kurucu meclise geçen gezi ekibi burada da Cumhuriyet'in ilanı süresince neler yaşandığını, ne gibi zorluklarla karşılaşıldığını hem rehber, hem de öğretmenleri eşliğinde öğrenme fırsatı yakaladılar.

Gezinin öğleden sonraki durağında ise; birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'da bulunan medeniyetlere ait eserlerin sergilendiği Anadolu Medeniyetler Müzesi ardından, Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret edildikten sonra Kayseri'ye geri dönüldü.

Kadir Has Ortaokulu Müdürü Erdem Sarıaslan gezi sonrası yaptığı açıklamada öğrencilerine akademik başarının yanında, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle hayat başarısı kazandırmayı hedeflediklerini, Ankara gezisinin sosyal ve kültürel anlamda çok yararlı geçtiğini dile getirdi.

Ayrıca Okul Müdürü, geziye katılan öğrencilere, öğrencilerini geziye gönderen velilere ve geziye katılan öğretmenlere teşekkür etti.