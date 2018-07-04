Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 14:54

Kafile Başkanları ve Din Görevlileri toplantısı yapıldı

İl Müftüsü Doç.

Kafile Başkanları ve Din Görevlileri toplantısı yapıldı

04 Temmuz 2018 14:54

Dr. Şahin Güven, 2018 yılı Hac organizasyonlarında Kayseri’den kafile başkanı ve din görevlisi olarak görev alan erkek ve bayan personele, tavsiyelerde bulundu.


Toplantıda konuşan İl Müftüsü Güven, kafile başkanı ve din görevlilerine, 7/24 yürekten çalışmaları gerektiğini ifade etti.


“Bizler, hacı adaylarımızın en güzel şekilde hizmetlerinde bulunmakla yükümlüyüz" diyen Güven, "Hacı adaylarımızın, oraya gitmeden önceki ile döndüklerindeki halleri arasında fark olmalıdır. Onları zaman zaman bilinçlendirmeli, orada neden bulunduklarını hissettirmeli, öğretmeliyiz.


Sorumlular olarak, hacılara hep ‘sabır, sabır, sabır’ diyoruz ama o sabrın en büyüğü bize lazım; önce bizim sabretmemiz gerekiyor. Orada sabretmezsek, Allah korusun, kazandığımız sevapları orada bırakmış olarak dönmüş oluruz. Sabredeceğiz ve inşallah huzurlu bir şekilde o kutlu diyardan döneceğiz.


Yürekten çalışmanızı tavsiye ediyorum. Orada yürekten çalışırsanız geldiğinizde, yürekten çalışmaya burada da devam edersiniz. Ne kadar çok hacı adayınız olursa, sevabınız da o oranda çok olacaktır. Onun için hacı adayınızın çok olması sizi korkutmasın; bu durum, gözünüzde büyümesin." diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç