Kâğıdı Sanata Dönüştüren, El Emeği Göz Nuru Eserler Sergiledi

Melikgazi Belediyesi Mel-Mek kurs merkezlerinde eğitim alan hanımların ürettiği el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı karma sergi, Melikgazi Belediyesi Hizmet Binasındaki Fuaye Salonunda açılan sergiye Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşleri, Melikgazi Kaymakamı Erkara Yırık ve Eşleri, Halk Eğitim Müdürleri, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Ak Parti Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Rabia Çamdal, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Daire Müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mel-Mek Kursiyerleri tarafından yapılan 60 kağıt Rolyef ve 150 iğne oyası ürünlerin bir hafta süre ile sergileneceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik ilkeleri çerçevesinde kültürel ve sanatsal çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu açıdan 24 ayrı merkezde 8 bin civarında kursiyerlerimiz 115 ayrı branşta kurs almaktadır. Kursiyerimizin hem el becerisini geliştirmek, kabiliyetini ortaya çıkarabilmek hem de geçmişten gelen değerlerimizi geleceğe aktarabilmek adına geleneksel Türk el sanatlarımızın kaybolmasının önüne geçmek için bizim önceliklerimiz arasındadır. Emek veren eğitimcilerimize, idarecilerimize ve bizlere güvenip bu kurslara geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ise bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayarak “Bu çalışma bir bakıma kültürün ve sanatın gelecek kuşaklara aktırılması için bir değerler bütünüdür. Kursiyerler ile adeta Kağıt sanata, iplik ise göz nuruna dönüşmüştür. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Sergi açılışında Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Halk oyunları ekibi ise Misket ve Erik dalı gevrektir’ gösterileri ile misafirleri adeta mest etti. Açılış sonrası ile hep birlikte sergi gezilerek eserler tek tek incelendi.