Kahve telvesinden yakıt üreten ekip Türkiye’yi temsil edecek

Projenin başkanlığını yürüten Doktor Öğretim Üyesi Abdülaziz Atabani, yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışma kapsamında, kafelerden topladıkları filtre kahve atıklarından geri dönüşüm yoluyla, biyodizel yakıt, biyogaz ve azotça zengin gübre üretimi yapabildiklerini söyledi. Atabani, ayrıca Siirt Üniversitesi ve Siirt Belediyesi engelli araçlarında kullanılan elektrik enerjisinin biyodizellerden karşılanmasına dair bir proje yürttüklerini de dile getirdi.

8 ülke arasında Türkiye’yi temsil edecek tek takım

Atabani, proje ile APEC-ACABT YES Challenge 2018 adı verilen ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC Asia Pacific Economic Cooperation) tarafından düzenlenen yarışmada, 17 katılımcı arasında finale kalan 8 ülke içinde, Türkiye’yi temsilen katılma hakkı kazanan tek takım olduklarını ifade etti. İlerleyen zamanlarda proje kapsamında kozmetik ve sağlık sektöründe kullanılacak ürünler de elde edileceğini belirten Atabani, “Şu ana kadar başardığımız ve geldiğimiz noktada biyodizelve biyogaz üretimini başardık. Ancak kahve telvesinden üretilebilecek birçok alternatif kullanışlı malzemeler var. Bunların başında sağlık sektöründe, ilaç yapımında kullanılacak maddeler geliyor. Yeni trend olan biyopolimer dediğimiz şu anda kullandığımız poşetlerin biyolojik bazlı üretilmesi diğer nokta da organik gübre elde edilmesi. Bunların hepsi projemiz sonlandığında çıktıklarımız olacak. Kozmetik alanda da çıktıları elde edeceğiz” dedi.

“Türkiye’de geri dönüşümün olabilirliğini göstermek istiyoruz”

28 Ağustos’ta başlayacak olan ve 3 gün sürecek olan yarışmaya Rusya, Çin, Tayland, Vietnam gibi Asya ülkelerinin katıldığını kaydeden Atabani, inovatif yönü ağır bastığı için kendi projelerini kazanmaya yakın gördüklerini dile getirdi. Güney Kore’deki ortakları ile yarışmada Türkiye’yi temsil edecekleri için mutlu olduklarını dile getiren Atabani, “Bu yarışmaya katılmamızın asıl sebebi çalışmayı seven insanlar olmamız ve çalıştığımız ülkeye katkıda bulunma isteğimiz. Bizler, Türkiye'de üniversite bazında bu tür proje üreten ilk ekibiz. İkincisi, Türkiye gibi petrol ve enerjide dışarıya bağımlı olan ülkelerde geri dönüşüm projelerinin hemen başlatılmasına olan inancımız. Bizler atıkların çöpe gitmesini engelleyerek onlara değer katıyoruz. Bu yarışma ile geri dönüşümün yapılabilirliğini hem dünya hem de Türkiye’deki yetkililere göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.