Başkan Mustafa Köroğlu, belediye çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunarak HİSARCIK MEYDAN PROJESİ hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kalaba Belediye başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu ziyaretleri ile referans belediye olduğumuz bir kez daha gündeme getirmiştir. Çünkü HİSARCIK MEYDAN PROJESİ uygulaması tamamlanmış ve hizmet veren bir projenin kendi şehirlerinde uygulamak istiyorlar. Bu neden ile Hisarcık Meyden Projesinin bir örneği talep ettiler. Bundan böyle Hisarcık Meydan’ın bir örneği Kalaba Belediyesi’nin çalışmasında göreceğiz. Bu bizim için gurur vericidir” dedi.

Melikgazi Belediyesi’nin Türkiye’de referans belediye hizmetleri ile ön plana çıktığını ve yatırımları büyük bir beğeni ve takdirle takip ettiklerini belirten Kalaba Belediye Başkanı Mustafa Köroğlu da yaptığı açıklamada, "Memduh başkanımız belediyecilikte duayen bir isim. Melikgazi Hisarcık Meydan projesini çok beğendik ve Kalaba girişi ile meydan da bu projeyi uygulamaya karar verdik. Bu amaç ile projenin teknik bilgi ve projeleri talep ettik. Memduh Başkanımız her türlü bilgi ve belgeyi bizler ile paylaştı. Belediye başkanlığındaki başarılarını da her zaman takdir ediyoruz. Hizmet sevdalısı bir büyüğümüz olarak Memduh başkanımızın Kalaba’ya hizmet yolunda tecrübelerinden faydalanacağız” diye konuştu.