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Kaldırıma çarpan otomobil yan yattı: 1 ağır yaralı

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırıma çarparak yan yattı.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mithat Paşa mahallesi Eli Güzel sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Abdullah S. yönetimindeki 38 FE 728 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya kaldırımına çarparak yan yattı. Kazada, ağır yaralanan Abdullah S., sevk edilen ambulans ile Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kaza yerinde inceme yaptı. Kazaya karışan otomobilde, çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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