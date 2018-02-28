Kalem Sohbetleri’nin konuğu Dr. Ali Aygün olacak

Ali Aygün konuk olacak.

Dr. Ali AYGÜN’ün ‘İman ve Akıl’ başlıklı konuşması bu hafta Cumartesi günü saat 15.30 başlayacak. ‘Kalem Sohbetleri’ programı Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kayseri Şubesince üç yılı aşkın bir zamandık düzenli olarak Başkan Selim Tunçbilek yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Büyük bir dinleyici kitlesinin ilgi gösterdiği söyleşiye üniversite gençliğinin yanında daha çok ağırlıklı olarak şair ve yazarlar rağbet ediyor. Sohbet sonunda soru ve cevap bölümünde dinleyiciler itirazlarını dile getirdiği gibi aynı zamanda konuya yönelik sorularına cevap buluyorlar.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kayseri Şubesinin Kalem Sohbetleri etkinliği oldukça alaka gördüğü kaydeden Şube Başkanı yazar, şair Selim Tunçbilek, “Haftalık olarak düzenlediğimiz kalem Sohbetleri programı şehri kültür, sanat ve düşünce hayatına belirgin katkı sunmaktadır. Düşünce paylaşımına ve etkileşimine önemli kazanım sağlamaktadır. Düşünce dünyamıza seçkin konuk ve konuşmacılarla kültür sanat ve düşünce dünyamızın önemli konularını tartışma imkanı sunmaktadır. Kalem Sohbetleri bir gelenek oluştursun istiyoruz. Bu nedenle aksatmadan düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki programımızda Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Çanakkale Destanı ve Türk Genliği” konusunda bir oturum gerçekleştireceğiz. Bütün halkımızı şubemiz toplantı salonundaki bu programa davet ediyoruz” dedi.