Kalkan: "Hiçbir öğrenci dışarıda kalmayacak"

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, LGS kılavuzunun açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu. İlk kılavuz sonucunda 91 bin öğrencinin liselere yerleşemediğini hatırlatan Kalkan, "İlk yayınlanan kılavuzda bildiğiniz gibi 91 bin öğrencimiz yerleşememişti. 342 bin kontenjanımız da boşta kalmıştı. Biz daha önce ki açıklamalarımızda Bakanımızın eğitim kökenli olmasından dolayı mutlaka buna bir çözüm bulacağını söylemiştik. Kriterlere baktığımız zaman ilk kriterler öğrencinin ikameti, öğrencinin okul tercih sırası, yıl sonu başarı puanı, okulda bulunma süresi, devamsızlık ve yaş gibi kriterler vardı. Bu kriterlerin bir kısmı bakanlık tarafından başarı puanı kayıtta esas olan öğrencinin ortaokuldaki başarı puanı velilerimizden ’Benim çocuğumun başarı puanı 90 fakat benim çocuğum bir okula yerleşemedi.60 puanı olan bir çocuk okula yerleşti’ diye tepki gelmişti. Burada bir düzelme oldu. Başarı puanı ikinci sıraya getirilmiş oldu. Çünkü örnek olarak ilimize nakil olarak gelmişse bir öğrenci onun Kayseri’de ki okullarda bulunmuş olma imkanı söz konusu değildir. Yine ilk kayıt bölgesinde 3 tercih yapacaksınız. Ondan sonra komşu kayıt bölgesinden tercihte bulunabileceksiniz denilebiliyordu. Burada da tercihte ilk kayıt olan kendi tercih bölgesinde bir tane Anadolu lisesi varsa, bu Anadolu lisesinden kaynaklanan öğrencilerimiz tercihlerde bulunamamıştı" ifadelerini kullandı.

Hiçbir öğrencinin dışarıda kalmayacağını kaydeden Başkan Kalkan, "Yine 3 tercih 5 tercihe çıktı. 6 Eylül’e kadar her hafta tercih kılavuzu yayınlanacak. Hiçbir öğrenci dışarıda kalmayacak. Bakanımız anında gereken tedbirleri aldı. Kılavuz bugün yayınlandı ve 6 Eylül’e kadar çocuklarımız tercihlerde bulunabilecekler. Velilerimiz endişelenmesinler mutlaka çocukları bir okula yerleşecektir" dedi.