Kalkan: “Lise giriş sistemi sorun çözmüyor aksine sorun üretiyor”

TEOG sisteminin kaldırılmasıyla yerine getirilen LGS sınav sisteminin sorun oluşturduğunu ifade eden Başkan Aydın Kalkan, eğitim camiasının yapbozlardan bir an önce kurtulması gerektiğini belirtti. Gelinen noktada merkezi yerleştirme ile 127 bin öğrencinin proje okullarına yerleştirildiğini açıklayan Başkan Kalkan, “ Lise yerleştirmeleri açıklandı, Bakanlık verilerine göre 347 bin kontenjan boş kaldı, 91 bin öğrenci ise herhangi bir liseye yerleşemedi. Kısaca net olarak söylemek gerekirse, Anadolu liseleri ağzına kadar doldu, meslek liseleri ve imam hatip liseleri boş kaldı. Yerleşen öğrencilerden büyük bir çoğunlunun ise istemediği halde bazı okullara yerleştiği ifade edilmektedir” dedi.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, yerleştirme siteminde temel kriterin öğrencilerin ortaokul başarı puanları olması gerektiğini vurgulayarak: “Öğrencilerin yaşları, mahalledeki ortaokullarda okudukları süre, liselere yakınlık gibi onlarca farklı kriter yerleştirme sistemini içinden çıkılmaz bir hale sokmuştur. Velilerden çok fazla şikayet almaktayız, puanı düşük olanların mahalle liselerine yerleştiklerini fakat puanı yüksek olmasına rağmen bazı öğrencilerin açıkta kaldığı ile ilgili haberler Türkiye kamuoyunda dillendirilmektedir. Bu sistemde sadece merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler ve veliler mutlu olmaktadır. Bu oran ise yüzde on bile değildir. Yüzde seksen doksanlık büyük bir kitle 2018 Lise Yerleştirme Sonuçlarından memnun değildir” diye konuştu.

Başkan Aydın Kalkan, 91 bin öğrenci açıkta kaldığını açıklayarak 347 bin kontenjanın da boş kaldığını söyledi. Başkan Kalkan, Anadolu liselerinin tıklım tıklım dolduğunu belirterek meslek liseleri ve imam hatip liselerinde ise büyük boşlukların olduğunu dile getirdi. Bu sistemin gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Aydın Kalkan, vicdanları rahatlatacak kendi geleneğini oluşturan sağlam bir eğitim sistemini dört gözle beklediklerini söyledi.