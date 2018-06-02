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02 Haziran 2018 11:04

Kalkan: “Medeniyetimizi yeniden inşa etmek için gençliğimize sahip çıkmamız gerekiyor”

Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen ‘Bir bilenle bilge nesil’ liselerarası kitap okuma yarışmasının ödül töreninde konuşan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Medeniyetimizi yeniden inşa etmek için gençliğimize sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Kalkan: “Medeniyetimizi yeniden inşa etmek için gençliğimize sahip çıkmamız gerekiyor”

02 Haziran 2018 11:04



Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen ‘Bir bilenle bilge nesil’ liselerarası kitap okuma yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışma sonrasında dereceye giren öğrencilere düzenlenen tören ile verildi.



Törene, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Medeniyetimizi yeniden inşa etmek için gençliğimize sahip çıkmak, onları fikren, manen ve ilmen çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Milli ve manevi değerleri ile yetişmiş bir gençlik, ülkemizin ve medeniyet değerlerimizin inşası için sendika olarak olmazsa olmazımızdır. Okuyan, araştıran, gelişime açık, farklılıklara saygılı, ahlaklı, üretken, kaynakları etkin ve doğru kullanan çevreye duyarlı bir gençlik bir gençlik istiyoruz. Bencil ve tüketen gençlik değil, paylaşan ve üreten bir gençlik, bir günü diğer gününe eşit olmayan bir gençlik istiyoruz. Tehdit eden değil, hayrı, güzeli ve doğruyu teklif eden gençlik istiyoruz” diye konuştu.



Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin de, “Gençlerimizi, Necip Fazıl’ın çileyi kuşanmasını, Nuri Pakdil’in klas duruşuna eşlik etmesi, Sezai Karakoç’un dirilişin muştusuna gönül vermesi, Mehmet Akif İnan’ın tenha sözleri ile işlenmesi için bu tür yarışmalara ve faaliyetlere ihtiyaç vardır. Gençlerimiz, Mehmet Akif Ersoy’u, bilge kral Aliya İzzetbagoviç’i, Hasan El Benna’yı, Malcom X’i, Ömer Seyfettin’i ve yedi güzel adamı bilmek zorundalar. Gençler, çağın vidanı olarak ‘Dünya beşten büyüktür’ söylemini, eylemine dönüştürmek için dünyayı kan gölüne çeviren emperyalistlere haddini bildirmek için, ülkemizin yeniden inşası ve ihyası için Mekke, Medine ve Kudüs’ü anlamak, Siyonist İsrail ve mazlum Filistin’i unutmamak için okumaya ihtiyacımız var. Silahların susması için kelimelerin konuşmasına ihtiyacımız var. Yeryüzüne barışın hakim olması için okumaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından derece giren öğrencilere ödülleri verildi.




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