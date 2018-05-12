-Kalkan: “Memurlara bin TL bayram ikramiyesi verilmeli"

Memur-Sen Mayıs ayı İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Anadolu Harikalar Diyarında düzenlenen toplantıda konuşan Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, tam bağımsız, gelişen ve büyüyen Türkiye için mücadelelerine devam edeceklerini söyleyerek “Bilindiği gibi Türkiye seçim sürecine girmiştir. Türkiye son on beş yılda çok önemli aşamalardan geçmiştir. Bu topraklarda dahili ve harici fitne fesat yuvaları sürekli kaos çıkarmanın peşinde olmuşlardır. Memur Sen olarak kazanımlarımızın farkındayız ve bu kazanımların kolay elde edilmediğini de biliyoruz. Başörtüsü yasağının, kat sayı adaletsizliğinin, kamusal alan dayatmalarının sendikamızın mücadelesi sonucunda ortadan kalktığı bilinmelidir. Bu anlamda istikrar, ülkemizin gelişimi, sanır içerisinde ve sınır ötesi terörle mücadele, büyük yatırımların devamı, tam bağımsız Türkiye, toplumsal barış bizim için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Bin TL bayram ikramiyesinin tüm memurlara da verilmesi gerektiğini kaydeden Kalkan, “Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu sonrasında açıklanan paket içerisinde emeklilere dini bayramlar öncesinde biner liralık ikramiye tüm emeklilerimizi memnun etmiştir. Fakat çalışan memurlarımız da hükumetten böyle bir desteğin verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Türkiye yeni, bir sisteme doğru giderken memurların bayram ikramiyesi ile taltif edilmesi sürece katkı sağlayacaktır. Çalışanların bazı temel problemleri vardır ki biz bu talepleri her ortamda dile getiriyoruz. Birçok çalışan mayıs ayı maaşlarını yüzde beş düşük alacaktır. Zira vergi dilimi yüzde yirmiye çıkmıştır. Bu demek oluyor ki çalışanlar ikinci altı ayda verilen ücret artışlarını alamayacak hatta maaşları daha da aşağılara düşecektir. Son açıklanan pakette hemen her kesimi ilgilendiren teşvikler ve iyileştirmeler varken çalışanlarla ilgili güzel haberlerin olmayışı memurları üzmüştür” şeklinde konuştu.