Kalkan: “Milli Eğitim Bakanı eğitimcilerin gönlüne dokunuyor”

Aydın Kalkan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Eğitim camiası itibarını istiyordu, öğretmenler veli, öğrenci arasında sıkıştırılmıştı, görevi gereği işini ciddi yapan meslektaşlarımız asılsız şikâyetlerle ve gereksiz soruşturmalarla meşgul edilmekteydi. Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk performans sisteminin işlevselliğine inanmıyorum, o yüzden performans sistemini uygulamayacağız açıklamasını yapmıştır. Eğitim Bir Sen olarak Performans uygulamasının iptal edilmesi için Kayseri’de 13 bin, Türkiye genelinde 500 Bin imza topladık. Gelinen noktada yanlış bir uygulamadan dönülmüştür, Sanın Bakan Ziya Selçuk’a teşekkür ediyoruz.”

“Alo 147 Şikayet Hattı’nın kaldırılması olumlu bir adım”

Aydın Kalkan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ALO 147 Öğretmen şikâyet hattını kapatacağıyla ilgili açıklamalarıyla ilgili, eğitimcilerin sadece bu iki uygulamadan ve yapılan açıklamalardan çok mutlu olduklarını berterek, “Eğitimciler veli, öğrenci şiddeti ile baş edemez olmuştu. Velilerin keyfi olarak eğitimcileri oturdukları yerden ALO 147 Şikâyet hattına şikâyet ediyorlardı. Keyfi Şikâyetlerin önü alınamaz olmuştu. Alınan karar sağduyunun göstergesi olmuştur. Bu karar eğitimcilerin kırılan kalplerini kazanma anlamında iyi bir başlangıç olmuştur. Öğretmen işini yapmak istemektedir, işinin gereği öğrencileri eğitmek, terbiye etmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak durumundadır. Fakat son yıllarda öğretmenler, şikâyet ediliriz korkusuyla okullarda yaşanan olumsuzluklara müdahale etmez olmuştur. Öğretmen eğitim süreci içerisinde velinin, öğrencinin, hoşlanmayacağı uygulamalar yapabilir. Fakat Alınan risk karşısında devletini yanında görmek istemektedir. Yeni uygulama eğitimcilerin moral ve motivasyonunu üst seviyeye çıkarmıştır” diye konuştu.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, eğitim alanında Başkanlık sisteminden devrim niteliğinde uygulamalar beklediklerini, liyakate ve başarıya bağlı bir personel yönetimi arzuladıklarını, 3600 ek gösterge vadinin bir an önce yasalaşması gerektiğini dile getirdi.