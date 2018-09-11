Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, "Ülkemizde ses getirecek çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum"

Ahmet Özyalçın, Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği'ne şehir içi ve şehir dışından gelen hastalara hizmet verdiğine dikkat çekerek, " İlerleyen günlerde ülkemizde daha da ses getirecek çalışmalara imza atacaklarını düşünüyorum" dedi.

“Şu an Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Kliniğinde yapılan çalışmaları gördükçe insanın göğsü kabarıyor" diyen Ahmet Özyalçın, "Havuzları, fizik tedavi salonları ve teknolojinin fizik tedavi ile birleşiminin sunumu ile gerçekten gururlandırıcı bir tablo ortaya çıkıyor. İstatistiklere baktığımızda Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği ciddi manada hem ile hem de il dışından gelen bölge illere hizmet verdiği görülmektedir. İlerleyen günlerde ülkemizde daha da ses getirecek çalışmalara imza atacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

İnsanın mutlu yaşayabilmesi için hareket etmesi gerektiğini ifade eden Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Gerçekten sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor. Fizik Tedavi Kliniğimizde Fizyoterapist arkadaşlarımız son derece özverili çalışarak iyi hizmet vermeye çalışıyorlar, kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesinde bulundu.