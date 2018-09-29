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Kamu İhale Kurumu'ndan AGÜ'de Eğitim

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ev sahipliğinde Kamu İhale Kurumu tarafından, Kayseri’deki kamu kurum ve kuruluşların ihale birimi görevlilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ev sahipliğinde Kamu İhale Kurumu tarafından, Kayseri'deki kamu kurum ve kuruluşların ihale birimi görevlilerine yönelik eğitim düzenlendi.


Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim toplantısı, AGÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edildi.


Tüm gün süren eğitimi, Kamu İhale Kurumu eğitmenlerinden Kamu İhale Uzmanı Celal Şahbudak ile Harun Urul verdi.


İhale kanunu ve diğer ilgili mevzuatların anlatıldığı eğitime kamu kurum ve kuruluşların ihale birimlerinden çok sayıda görevli katıldı.

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