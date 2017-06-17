Kamyonet böyle takla attı

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı Galericiler Sitesi yakınında meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüje çarparak takla attı. Aydınlatma direğine çarparak durabilen kamyonetin sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.
Öte yandan, meydana gelen kaza, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kamyonetin refüje çarptığı ve aydınlatma direğine çarptığı görüldü.