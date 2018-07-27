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27 Temmuz 2018 23:48

Kanlı Ay büyüledi

Yüzyılın olayı olarak adlandırılan ve Türkiye’den de izlenebilen ’Kanlı Ay’ tutulmasını izlemek için Kayseri’de de yüzlerce insan Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne geldi.

Kanlı Ay büyüledi

27 Temmuz 2018 23:48


Erciyes Üniversitesi Kampüsünde bulunan Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, yüzyılın olayı olarak adlandırılan ’Kanlı Ay’ tutulmasını izlemek için teleskoplar kuruldu. Yüzlerce insan da bu anı kaçırmamak için de merkeze gelerek tam ay tutulmasını izledi. Yüzyılın en önemli ay tutulması olduğunu ifade eden Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astroloji ve Uzay Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, “İçimizde bulunduğumuz yüzyılın en önemli ay tutulması. 21 Ocak 2019 tarihinde de ay tutulması var ama o sabah saatlerinde olacağı için bu muhteşemliği göremeyeceğiz. O yüzden bu yüzyılın en önemli tam ay tutulması. Yılda en az iki defa ay ve güneş tutulması olur aslında. Tabi bunlar ay, dünya ve güneş üçlüsünün belli bir konuma gelmesiyle bu gölge oyunları ortaya çıkıyor. Bugün dünya ayı tamamen örtüyor, dolayısıyla tam gölge konisi içerisinde olduğu için ay tam tutulma gerçekleşiyor. Bugün çok özel bir gün, ayın hemen altında Mars gezegeni var, hemen yukarısında Satürn gezegeni sonrasında Jüpiter ve Venüs. Bugün gerçekten astronomik bir gün. Diğer gezegenlerin bir arada olduğu çok önemli gün gerçekten" diye konuştu.


Vatandaşlar bu anı kayda almak için bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.




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