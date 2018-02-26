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26 Şubat 2018 14:10

Kanser hastalarına moral yemeğinde paça çorbası ikramı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şubesi ile birlikte Onkoloji hasta ve yakınlarına moral yemeği ve beraberinde etkinlikler düzenlendi.

Kanser hastalarına moral yemeğinde paça çorbası ikramı

26 Şubat 2018 14:10

Etkinlikte kanser hastalarına iyi geldiği bilinen paça çorbası ikram edildi.



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10. Blok yemekhanesinde düzenlenen etkinliğe, hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve hastane yöneticileri, Dernek Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, yönetim kurul üyeleri Başkan Yardımcısı Ayşe Erülgen ile Mikail Kök, onkoloji hasta ve yakınları, onkoloji servisi sağlık personeli katıldı. Yemekte kansere de iyi geldiği bilinen paça çorbası ikram edildi.



Onkoloji hastalarının içinde doğum günü olan genç hastaya pasta kesildi, duygularını saklayamayan Hakan A., çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik de, “Birbirimizin duygularını daha iyi anlamak birbirimizi daha iyi tanımak ve bu yardımlaşma çerçevesindeki ilişkiyi daha da artırmak için saygıdeğer hocalarım ve kurumun diğer gönüllü çalışan arkadaşlarla beraber hastalara moral sağlayabildikse ne mutlu bize, herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir ise, “Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatısı altındayız, bugün Allah’a hamdolsun ki bu hastalığın şifa oranı son derece yüksek duruma gelmiştir. Bizim ve çevremizin bu hastalığa yakalanmaktan kaçınmanın yollarını aramak. Bunlarda çok basit sağlıklı ve zinde bir vücut formu çevreye saygı, suni şeylerden kaçmaktır. Biz Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği olarak ağırlıklı işimiz bu hastalıktan kaçınmanın yollarını anlatmak ve hastalığı en çabuk defetmemin yollarını aramak. Devletimizin bu hastalara verdiği destek çok gelişmiş ülkelerde bile yok, kimsenin ilaçsız kalmaması için devletimiz keseyi açmış durumdadır ” ifadelerini kullandı.




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